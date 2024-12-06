شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة" تواصل جهودها لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً والان مع تفاصيل الخبر

تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ مشروعاتها التنموية في القرى والمناطق الريفية، بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمحرومة، وتعزيز العدالة الاجتماعية في كافة أنحاء الجمهورية. ومنذ انطلاقها، حققت المبادرة العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.

في مجال الصحة، تم بناء وتطوير العديد من الوحدات الصحية في القرى المحرومة، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق التي كانت تفتقر إلى الخدمات الطبية. كما تم توفير المعدات الطبية الحديثة والأدوية اللازمة لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

أما في قطاع التعليم، فقد تم تطوير العديد من المدارس، وتجهيزها بالمرافق الحديثة، وتوفير الأجهزة التعليمية، بهدف تحسين جودة التعليم في المناطق الريفية. كما تم تدريب المعلمين وتطوير المناهج بما يتماشى مع احتياجات العصر الحالي.

وفي مجال المرافق العامة، قامت المبادرة بتنفيذ مشروعات كبيرة لتحسين شبكة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين شبكة الكهرباء والطرق في العديد من القرى. هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في رفع جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة معيشية أفضل لهم.

ويستمر العمل في تنفيذ هذه المشروعات التنموية بشكل مستدام، مع التركيز على إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.