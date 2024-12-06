نقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي، تأكيده أن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب اتفقا على تنسيق الجهود لتحرير الاسرى في غزة"، كاشفا أن "هناك تقدما تم تحقيقه في الآونة الأخيرة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ب عن مسؤول أميركي: هناك تقدم تم تحقيقه في الآونة الأخيرة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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