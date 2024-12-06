السوداني: ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان من أحداث هددت أمن المنطقة واستقرارها

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الى انه "نواصل جهودا دبلوماسية حثيثة لاحتواء الأزمة في سوريا لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي"، معتبرا ان "ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان من أحداث هددت أمن المنطقة واستقرارها".
واضاف :"موقف العراق الثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وأهمية احترام سيادتها".
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