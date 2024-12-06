"رويترز" عن ضابط سوري: القوات السورية الحكومية أرسلت تعزيزات إلى مواقع حول حمص

نقلت وكالة "رويترز" عن ضابط سوري، أن "القصف الروسي ليل الخميس دمر جسر الرستن على طول الطريق الرئيسي إلى حمص لمنع تقدم المتمردين"، لافتاً الى أن "القوات السورية الحكومية أرسلت تعزيزات إلى مواقع حول حمص".

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