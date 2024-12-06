أردوغان أعلن عزمه مساعدة لبنان: إدلب وحماة وحمص بيد المعارضة السورية وهم مستمرون باتجاه دمشق

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى "أننا لا نريد استمرار التصعيد في المنطقة"، موضحا أن "إدلب وحماة وحمص بيد المعارضة السورية وهم مستمرون باتجاه دمشق".

ولفت الرئيس التركي، إلى "أننا كنا مددنا يدنا للرئيس السوري بشار الأسد لكنه لم يستجب".

إلى ذلك، قال أردوغان إن "إسرائيل مستمرة في ارتكاب الجرائم في غزة وأؤمن أنها ستدفع ثمن هذه الوحشية".

وكشف "أنني تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وقال إن الأمم المتحدة ستبذل ما بوسعها لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في المنطقة".

وعن لبنان، ذكر الرئيس التركي أت رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي "طلب مني التحدث هاتفيا وبلاده في وضع صعب وتحتاج للمساعدة وسنقدمها لها"، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على البلاد.