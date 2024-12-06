نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "إيران ستزيد عدد مستشاريها العسكريين وسترسل صواريخ ومسيرات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد". وذكر المسؤول أن "إيران توفر الآن معلومات استخبارية ودعما من الأقمار الصناعية لسوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول إيراني: إيران ستزيد عدد مستشاريها العسكريين وسترسل صواريخ ومسيرات لدعم الرئيس السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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