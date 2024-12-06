اعلام اسرائيلي: وفد إسرائيلي زار روسيا لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية أن "وفدا إسرائيليا زار روسيا لبحث تطورات الأوضاع في سوريا"، مشيرة الى ان "الوفد الإسرائيلي بحث خلال زيارته لروسيا قضية الاسرى في غزة". من جهة اخرى، افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "المؤسسة الأمنية تخشى تقدم المعارضة السورية المسلحة جنوبا قرب الحدود مع إسرائيل".

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