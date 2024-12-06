سبوتنيك: اشتباكات جرت بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة بريف درعا والأجهزة الأمنية أخلت حاجزَين

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن اشتباكات متفرقة ومتقطعة جرت بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة بريف درعا. وأكدت أن "الأجهزة الأمنية أخلفت حاجزين في ريف المدينة الشمالي وأعادت تمركزها ضمن المواقع العسكرية القريبة".

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