افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن "احتجاجات لمؤيدين لفلسطين أمام فندق يقيم فيه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بنيويورك". واكدت الصحيفة ان "المحتجين أمام الفندق الذي يقيم فيه غالانت يطالبون باعتقاله".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: محتجون مؤيدون لفلسطين تجمعوا أمام فندق يقيم فيه غالانت بنيويورك ويطالبون باعتقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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