أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن "العراق وإن لم يكن طرفا في الأزمة السورية فعليه الوقاية في ظل ما يجري في دولة مجاورة"، مشددا على ان "سوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق وكل من يقول غير ذلك واهم".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الحشد الشعبي: سوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.