"رويترز": وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا يجتمعون غدا في الدوحة لبحث الوضع السوري

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر دبلوماسي تركي، بأن "وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا سوف يعقدون اجتماعا غدا في الدوحة ضمن عملية أستانا الخاصة بسوريا".

في وقت سابق، أعلنت المعارضة السورية المسلحة، أنها سيطرت على مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي، وفق ما نقلت قناة الجزيرة.

ويأتي ذلك بعد أن قالت الفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة "تحرير الشام" إنها سيطرت على حماة بعد سيطرتها على مدينة حلب.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "قواتنا المسلحة تستهدف بنيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك آليات الإرهابيين وتجمعاتهم على ريفي حماة الشمالي والجنوبي وتوقع في صفوفهم عشرات القتلى والمصابين وتدمر عدة آليات وعربات".