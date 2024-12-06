حماس: القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة

شددت حركة حماس، في بيان، على أن "إعلان (وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش مصادرة أراض في الضفة يؤكد مضيه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة".
وأكدت حماس أن "القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل".
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