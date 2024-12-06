وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري: استهداف آليات الإرهابيين وتجمعاتهم على ريفي حماة الشمالي والجنوبي

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "قواتنا المسلحة تستهدف بنيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك آليات الإرهابيين وتجمعاتهم على ريفي حماة الشمالي والجنوبي وتوقع في صفوفهم عشرات القتلى والمصابين وتدمر عدة آليات وعربات".
في وقت سابق، أعلنت المعارضة السورية المسلحة، أنها سيطرت على مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي، وفق ما نقلت قناة الجزيرة.
ويأتي ذلك بعد أن قالت الفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة "تحرير الشام" إنها سيطرت على حماة بعد سيطرتها على مدينة حلب.
وكان قد ذكر الجيش السوري أن أعاد انتشار قواته وتموضعها خارج مدينة حماة.
ويأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات إثر هجوم الفصائل المسلحة الذي انطلق من إدلب شمالي سوريا.
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