كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن "هناك زيادة في تحركات تنظيم داعش بالبادية السورية وريف دير الزور والرقة". وأعلن، في تصريح، "أننا ننسق مع روسيا وأميركا بشأن التطورات الراهنة في سوريا". ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة السورية والتي تقودها هيئة تحرير الشام التي سيطرت على حلب وإدلب وحماة وبدأت تقدمها باتجاه حمص.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد "قسد": هناك زيادة في تحركات "داعش" بالبادية السورية وريف دير الزور والرقة وننسق مع روسيا وأميركا بشأن التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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