بحث وزير الخارجية السوري بسام صباغ، خلال لقائه في بغداد نظيره العراقي تطورات الأحداث في سوريا وسبل التعاون المشترك.
وأكد الجانبان أهمية العمل على حماية الأمن الإقليمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية- سانا.
وقال صباغ إن "التطورات الحالية في سوريا تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة ككل".
من جانبه، أوضح حسين أن "العراق يتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة".
ويأتي ذلك في وقت تتقدم فيه الفصائل المسلحة المعارضة في سوريا باتجاه حمص بعد سيطرتها على مدينة حماة إثر معارك مع الجيش السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية سوريا من بغداد: التطورات الحالية تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة بأكملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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