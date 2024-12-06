القناة 12 الإسرائيلية: الرئيس الإسرائيلي بحث مع إيلون ماسك قضية الاسرى في غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بحث مرشح الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب لوزارة "الكفاءة الحكومية" إيلون ماسك قضية الاسرى في غزة".

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