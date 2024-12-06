أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أننا "نراقب عن كثب التطورات في سورية ونأمل أن يستعيد البلد استقراره قريباً". وأمس، نصحت السفارة الصينية في دمشق رعاياها بالمغادرة أو العودة للصين في أقرب وقت ممكن بسبب تصاعد المخاطر الأمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية: نراقب عن كثب التطورات في سورية ونأمل أن يستعيد البلد استقراره قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.