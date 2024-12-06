استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الإيطالي Guido Crosetto يرافقه قائد الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano بحضور السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى وزير الدفاع الإيطالي وبحثا الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.