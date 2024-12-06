مصدران لرويترز: حزب الله أرسل قوات نخبة الليلة الفائتة إلى حمص في سوريا

كشف مصدران أمنيان لبنانيان كبيران لوكالة "رويترز" أن حزب الله أرسل الليلة الفائتة عددا صغيرا من "نخبة قواتها"من لبنان إلى سوريا بهدف المساعدة في منع فصائل المعارضة السورية من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقال ضابط من الجيش السوري ومسؤولان من المنطقة تربطهما صلات وثيقة بإيران بحسب "رويترز" أيضا إن قوات نخبة من حزب الله عبرت من لبنان خلال الليل واتخذت مواقع في حمص.