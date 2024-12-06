كشف مصدران أمنيان لبنانيان كبيران لوكالة "رويترز" أن حزب الله أرسل الليلة الفائتة عددا صغيرا من "نخبة قواتها"من لبنان إلى سوريا بهدف المساعدة في منع فصائل المعارضة السورية من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية.
وقال ضابط من الجيش السوري ومسؤولان من المنطقة تربطهما صلات وثيقة بإيران بحسب "رويترز" أيضا إن قوات نخبة من حزب الله عبرت من لبنان خلال الليل واتخذت مواقع في حمص.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدران لرويترز: حزب الله أرسل قوات نخبة الليلة الفائتة إلى حمص في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.