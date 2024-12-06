نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن المتحدث باسم اليونيفيل، أن "وقف الأعمال العدائية في لبنان لا يزال هشا للغاية، والجيش اللبناني له دور مهم في منع عودة حزب الله إلى جنوب الليطاني".

كانت هذه تفاصيل خبر "إن بي سي نيوز" عن المتحدث باسم اليونيفيل: الجيش اللبناني له دور مهم في منع عودة حزب الله إلى جنوب الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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