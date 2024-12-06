بري التقى سفير تركيا وعرض معه آخر المستجدات السياسية والميدانية المتعلقة بإتفاق وقف اطلاق النار

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، السفير التركي الجديد مراد لوتيم في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان الزيارة كانت مناسبة تم التطرّق فيها لآخر المستجدات السياسية والميدانية لاسيما تلك المتعلقة بإتفاق وقف إطلاق النار والعلاقات الثنائية بين البلدين .

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