"يديعوت أحرونوت": 70 منزلاً في جبل تسفيا في المطلة يحتاج للهدم وإعادة الإعمار

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الى أن "حي جبل تسفيا في المطلة يقع بشكل مواجه لقريتي كفركلا والعديسة، حيث يحتوي على حوالي 100 وحدة سكنية، ما سمح لحزب الله بقنصها الواحدة تلو الآخرة، حيث يحتاج 70 منزلاً في الحي للهدم وإعادة الإعمار". 1 1 34508:42 AM

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