الجيش: توقيف 36 سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات 36 سوريًّا وفقًا لما يلي: توقيف 24 سوريًّا على حاجز دير عمار - الشمال لتجولهم داخل الأراضي اللبانية بصورة غير قانونية، وتوقيف 12 سوريًّا في منطقة بيت الطشم - الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة".

وأكدت المديرية، أنه "سُلّم الموقوفون وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".