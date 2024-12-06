جلسة للحكومة صباح الغد في ثكنة بنوا بركات - صور  للبحث في خطة تعزيز انتشار الجيش بمنطقة جنوب الليطاني

اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، سندا الى المادتين 62 و64 من الدستور، عند التاسعة والنصف من صباح غد في ثكنة بنوا بركات - صور ، للبحث في خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى البحث في الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة إعمار ما تهدّم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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