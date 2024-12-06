افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "دورية اسرائيلية معادية مؤلفة من عدة دبابات ميركاف» وجرافة، قامت أثناء توغلها داخل بلدة عيترون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة بشكل متقطع بإتجاه منازل الأهالي، وبعد وصولها إلى الساحة في وسط البلدة، تقدمت نحو الطريق العام حيث قامت الجرافة بأعمال تجريف وقطع الطريق من إتجاه مدينة بنت جبيل بساتر ترابي".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة اسرائيلية اطلقت النار باتجاه المنازل في عيترون وقطعت الطريق بساتر ترابي من اتجاه بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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