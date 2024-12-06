شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى يشيد بجهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وخاصة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد أن الحكومة تعمل على توفير العديد من برامج الدعم التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها برامج الدعم النقدي المباشر مثل "تكافل وكرامة"، وكذلك مشروعات تعزيز الأمن الغذائي والصحي.

وأشار الشهابي في تصريح لـ ”الخليج 365”، إلى أن هذه الجهود تعكس حرص القيادة السياسية على ضمان حياة كريمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية توجيه الدعم لمستحقيه، مع ضمان الشفافية في توزيع الموارد والمساعدات. وأضاف أن الدولة نجحت فى تقليل آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على الطبقات الأكثر فقراً، من خلال توفير حزم دعم متعددة، ما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما دعا الشهابي إلى ضرورة استمرار تحسين آليات الدعم الاجتماعي، وتوسيع نطاق البرامج التي تشمل قطاعات جديدة من المواطنين، مع ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمهمشة.