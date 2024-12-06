زعم الجيش الإسرائيلي، بأن "سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة الجليل الأعلى والتفاصيل قيد الفحص". وكانت قد قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنه تم "تفعيل صفارات الإنذار في بلدات بأصبع الجليل شمالي إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض "هدف جوي مشبوه" في الجليل الأعلى: التفاصيل قيد الفحص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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