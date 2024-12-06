استقرار في أسعار المحروقات

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، حيث بقيت جميع الأسعار على حالها. وفي ما يلي أسعار المحروقات: -صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,409,000 ليرة. -صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,449,000 ليرة. -صفيحة المازوت: 1,339,000 ليرة. -قارورة الغاز: 1,019,000 ليرة.

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