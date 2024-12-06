"النشرة": محاولة توغل الجيش الإسرائيلي إلى وسط بلدة عيترون وتمشيط مستمر بالاسلحة الرشاشة الثقيلة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "محاولة توغل الجيش الإسرائيلي إلى وسط بلدة عيترون"، لافتاً الى أن "التمشيط مستمر بالاسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي في المالكية والتلال المجاورة باتجاه عيترون في القطاع الاوسط".

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