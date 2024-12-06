شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لدعم التنمية المستدامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المستمرة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تنفيذ مشروعات نوعية تؤثر إيجاباً على حياة المواطنين في مختلف محافظات مصر.

التحالف الذي يضم مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يسعى بشكل متكامل إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها فئات كبيرة من المجتمع المصري.

التحالف الوطني، ومن خلال مشروعاته، يركز على قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية، وتقديم المساعدات الإنسانية. حيث قامت المؤسسات التابعة للتحالف بتوزيع الآلاف من المساعدات الغذائية والطبية في المناطق الأكثر احتياجاً، وافتتحت مراكز صحية في المناطق النائية لتقديم رعاية طبية للمواطنين في الأماكن التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

على مستوى التعليم، قام التحالف بتوفير الدعم للمدارس في القرى والمناطق الريفية، من خلال بناء وتجهيز مدارس جديدة، وتوفير المنح الدراسية للطلاب الموهوبين من الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على تقنيات التدريس الحديثة.

كما يساهم التحالف في مشروعات لتدريب الشباب على مهارات الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، مما يساعد في توفير فرص عمل مستدامة لهم.

التحالف أيضاً يولي اهتماماً كبيراً للمرأة، حيث نفذ برامج تمكين اقتصادي للنساء في القرى النائية، بهدف تعزيز دورهن في المجتمع وتوفير فرص عمل لهن، سواء من خلال مشاريع حرفية أو عبر تمويل مشروعات صغيرة.

وتستمر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على رفع مستوى معيشتهم في جميع أنحاء مصر.

يعتبر التحالف نموذجاً حياً على الشراكة الفاعلة بين الدولة والمجتمع المدني في بناء وطن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.