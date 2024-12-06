أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "تفاؤل حذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل"، لافتتةً الى أن "أعضاء المجلس الأمني الوزاري بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن الصفقة".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: تفاؤل حذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.