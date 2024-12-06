افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ فجر اليوم سلسلة من الغارات على المعابر الشرعية وغير الشرعية إبتداءً من معبر جوسي القاع وصولاً الى القصر مستهدفاً الجسور التي تربط لبنان بسوريا علماً ان هذه المعابر اصبحت مستهدفة لاكثر من مرة.
ومعبر جوسي الذي افتتحه وزير الاشغال علي حمية منذ يومين اعيد قطعه امام السيارات باستثناء العبور سيراً على الاقدام.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت فجرا معابر على الحدود اللبنانية السورية شمال الهرمل وريف القصير ومعبر جوسي من الجانب السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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