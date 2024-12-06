النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت فجرا معابر على الحدود اللبنانية السورية شمال الهرمل وريف القصير ومعبر جوسي من الجانب السوري

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ فجر اليوم سلسلة من الغارات على المعابر الشرعية وغير الشرعية إبتداءً من معبر جوسي القاع وصولاً الى القصر مستهدفاً الجسور التي تربط لبنان بسوريا علماً ان هذه المعابر اصبحت مستهدفة لاكثر من مرة.

ومعبر جوسي الذي افتتحه وزير الاشغال علي حمية منذ يومين اعيد قطعه امام السيارات باستثناء العبور سيراً على الاقدام.