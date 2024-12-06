شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: الحكومة تسعى لتعزيز الأمن الاجتماعى وتوفير الحماية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الأمن الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى تقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج الدعم المباشر مثل "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضح عبد العزيز في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هناك تكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ما يساعد على دعم الفئات المتوسطة والفقيرة، ويضمن الوصول إلى العدالة الاجتماعية.

وأكد أن الحزب يدعم كافة المبادرات التي تساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي للطبقات المستضعفة، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتوجيه الدعم لمستحقيه.

ودعا رئيس الحزب إلى ضرورة استمرار العمل على تطوير آليات الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج الدعم لتشمل المزيد من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر فقراً.

كما شدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذه الجهود لتحقيق أكبر أثر إيجابي على حياة المواطنين.