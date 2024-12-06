شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

طلبات إعانة البطالة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة، أول مرة، في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.وذكرت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع بواقع 9000 طلب إلى 224 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي ، مقابل 215 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد إلى 215 ألف طلب مقابل 213 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.ووفقا للبيانات المعدلة فإن عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر، عند نفس مستواه في الأسبوع السابق الذي سجل أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 27 أبريل الماضي عندما بلغ 209 آلاف طلب.من ناحيتها قالت نانسي فاندين هوتن كبير محللي الاقتصاد الأمريكي في أوكسفورد إيكونوميكس "عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر بأكثر من التوقعات، لكنه ظل منخفضا بسبب محدودية وتيرة تسريح الموظفين، ورغم ذلك ارتفع تأثير عمليات التسريح على بيانات إعانة البطالة في الأسابيع الخيرة، وبخاصة في قطاع التصنيع".في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا ارتفع إلى 25ر218 ألف طلب بارتفاع قدره 750 طلبا عن الأسبوع السابق الذي سجل 5ر217 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.ويتوقع المحللون ارتفاع عدد الوظائف في الشهر الماضي بمقدار 200 ألف وظيفة بعد ارتفاعها بمقدار 12 ألف وظيفة في الشهر السابق، مع توقع ارتفاع معدل البطالة من 1ر4% إلى 2ر4% خلال الفترة نفسها.