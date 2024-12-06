شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أوراق مطلوبة للقيد بجدول الاستئناف بنقابة المحامين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حددت النقابة العامة للمحامين، الأوراق المطلوبة للقيد بجدول الاستئناف، مشددة على أن تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.

وجاء الأوراق المطلوبة كالآتى:

-شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

- صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

- إيصال سداد الرسوم.

- شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

- برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

- المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

ولفتت نقابة المحامين الى أنه بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 1 بالنسبة للمحامي الحر.

