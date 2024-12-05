لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، إلى أنّ "أخيرًا، تمّ تصديق تخطيط طريق دائري لمدينة بعلبك، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة".

وأوضح في تصريح، أنّ "الطّريق الدّائري لمدينة بعلبك يُعدّ مشروعًا حيويًّا يخفّف الازدحام المروري داخل المدينة، ويحسّن انسيابيّة النّقل، ممّا يدعم التّنمية الاقتصاديّة، ويعزّز السّياحة عبر تسهيل وصول الزّوّار إلى المواقع الأثريّة. كما يسهم في تقليل التّلوّث البيئي والضّوضاء، ويعزّز السّلامة المروريّة بفضل تصميمه الحديث".

وأشار حميّة إلى أنّ "المشروع يربط المدينة بالمناطق المحيطة بكفاءة، ويفتح المجال للتّوسّع العمراني والتّنظيم المستدام، ممّا ينعكس إيجابيًّا على نوعيّة الحياة والتّنمية الشّاملة".