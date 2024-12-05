وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لتحديث إجراءات مدفوعات الغاز الروسي من قبل المشترين الأجانب، وسمح للشركات الأجنبية بدفع ثمن الغاز بشكل غير مباشر من خلال "غازبروم بنك".

ولقبول المدفوعات مقابل الغاز الروسي، يستطيع "غازبروم بنك" الآن ليس فقط فتح حسابات خاصة من النوع K للشركات الأجنبية، بل وأيضا حسابات بالروبل والعملات الأجنبية لبائعي الغاز المحليين.

كما يمكن للأجانب تحويل المدفوعات بالروبل إلى حسابات الروبل هذه، وكذلك "يمكن إضافة حساب الروبل الذي يفتحه مورد روسي في بنك معتمد إلى بنك معتمد بعملة الروبل المستلمة من أطراف ثالثة لغرض الدفع من قبل مشتر أجنبي مقابل توريد الغاز الطبيعي".

وفي الوقت نفسه، لا يتم سداد مدفوعات الغاز الروسي باستخدام حسابات "غازبروم بنك" من النوع K حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على البنك الروسي واستئنافها بقرار من رئيس روسيا الاتحادية.

ولتحويل العملة الأجنبية إلى الروبل، يمكن لمشتري الغاز الروسي فتح حسابات في بنوك روسية أخرى ومن ثم تحويل الروبل المستلم إلى حساب المصدر الروسي في "غازبروم بنك".

ويمكن لمصدري الغاز الروس أيضا استئناف الإمدادات للمشترين الأجانب إذا قاموا بسداد الديون عن طريق إيداع الروبل في حساب المصدر المقابل في "غازبروم بنك" ولا شيء غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، سمح بوتين لمصدري الغاز من روسيا أن يأخذوا في الاعتبار المطالبات المضادة لهم في التزاماتهم بدفع ثمن الغاز من قبل الشركات الأجنبية.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 5 كانون الأوّل 2024.

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "غازبروم بنك"، الذي تتم من خلاله معالجة المدفوعات الأجنبية مقابل الغاز والنفط الروسي. وبعد ذلك، ذكرت تركيا أن العقوبات كان لها تأثير سلبي على الجمهورية، وأن الحكومة الهنغارية لا ترى أي مشاكل في دفع ثمن الغاز بسبب العقوبات المفروضة على "غازبروم بنك".