رئيسا أساقفة قبرص والبانيا للأرثوذكس اتصلا بيوحنا العاشر واكدا "التضامن الأخوي في ضوء ما يجري في سوريا ولبنان"

أكد رئيس أساقفة قبرص للروم الارثوذكس جاورجيوس "تضامن الكنيسة القبرصية مع الكنيسة الأنطاكية في ضوء الأحداث الأخيرة التي جرت وتجري في لبنان وسوريا"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر.

كما شدد ، بحسب بيان للبطريركة على "وقوف الكنيسة القبرصية إلى جانب بطريركية أنطاكية في ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث"، واكد أن "الكنيسة القبرصية ترفع الصلوات من أجل أن ينعم الله بالسلام على هذا الشرق".

من جهته شكر البطريرك يوحنا العاشر لجاورجيوس "مشاعره الطيبة"، مؤكدا "أهمية وأصالة الوجود المسيحي في الشرق الأوسط رغم كل الصعوبات وكل الحروب".

كذلك اتصل رئيس أساقفة ألبانيا أناستاسيوس بالبطريرك يوحنا العاشر واكد "وقوف الكنيسة الألبانية إلى جانب كنيسة أنطاكية في ضوء ما يشهده الشرق من أحداث متسارعة في سوريا وما شهده لبنان من حرب مدمرة في لبنان". وعبر عن تضامن الكنيسة الألبانية وعن وقوفها إلى "جانب هذا الشرق الجريح الذي يئن تحت وطأة الحروب ويتوق إلى سلام طفل المغارة".

من جهته شكر البطريرك يوحنا لأناستاسيوس وقفته الاخوية الأخوي مشددا على "أهمية التكاتف على مستوى العالم المسيحي الأرثوذكسي في ظل ما يشهده العالم من تطورات وما يواجهه الشرق الأوسط من تحديات".