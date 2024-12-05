الناطق العسكري لكتائب "حزب الله" العراقي: ما يجري في سوريا باتفاق مع الكيان الصهيوني ضد شعبها ومحور الممانعة

أشار الناطق العسكري لكتائب "حزب الله" العراقي جعفر الحسيني، رداً على رسالة زعيم جبهة النصرة "الجولاني" بشأن العراق وشعبه، الى أن "ما يجري في سوريا باتفاق مع الكيان الصهيوني ضد شعبها ومحور الممانعة".

وقال الحسيني، في الرسالة، "قبل أن يعلّموك أسيادك كيفية قتل الأبرياء وتشريد المستضعفين، كان ينبغي أن يعطوك دروسا في آداب الحديث، حينما تذكر العراق وشعبه. وعليك أن تسأل محرضيك في عواصم الشر والتطبيع، ماذا يعني إذا قررت كتائب حزب الله الدخول في المعركة، وما الذي سيحدث لك وللقردة المتصهينين المصفقين لما يجري، فضلا عما سيحصل على هذه العواصم الداعمة لإجرامك".

ولفت الى أنه "قد سبق أن قالت الكتائب كلمتها في وعد لها: إن بأسنا الشديد يطال الداعمين قبل أدواتهم، ونحن نعلم، إن هؤلاء المحرضين قد اتفقوا مع الكيان الصهيوني ضد شعب سوريا ومحور الممانعة وأنّى لهم ذلك، (فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)، أتعطون للعراقيين الأمان ولا أمان لمستضعفي الأمة".

وأضاف "أيها الحالم بحكم الجور، اعلم إن أصحاب البصيرة والمجاهدين يعلمون ماذا تعني سوريا لحاضر ومستقبل العراق والأمة".