زلزال بقوة 6,6 درجات ضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية وتحذيرات من موجات تسونامي

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوّة 6,6 درجات شمال ولاية كاليفورنيا الأميركيّة، موضحًا أنّه مركزه كان على بُعد 56 كيلومترًا جنوب غرب مدينة فورتونا، وعلى عمق 14 كيلومترًا، حيث يعيش 12 ألف شخص.
وحذّرت الإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوّي الأميركيّة، من تسوماني في مناطق بكاليفورنيا بعد الزلزال، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
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