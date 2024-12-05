تحليق للطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق حاصبيا ومزارع شبعا واقليم التفاح وبيروت وضواحيها

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "يسجل الان تحليق شبه متواصل للطيران الحربي الاسرائلي على علو منخفض فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح يتزامن ذلك مقصف مدفعي على أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا خراج الهبارية".

هذا وافادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن "تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض جداً".