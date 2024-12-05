"الحدث": "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة أعلنت إطلاق سراح لبنانيين من سجن حماة

ذكرت قناة "الحدث"، أنّ "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلّحة قالت إنّها أطلقت سراح لبنانيّين من سجن حماة".

وكانت قد ادّعت المعارضة السّوريّة المسلّحة، أنّ "قوّاتنا دخلت أحياء الأربعين والمزارب والصّواعق في مدينة حماة"، مشيرةً إلى أنّها سيطرت على أحياء عدّة في المدينة. وأفادت، بحسب ما نقلت عنها قناة "الجزيرة"، بـ"أنّنا سيطرنا على سجن حماة المركزي، وأطلقنا سراح سجناء منه".

بدوره، أشار القيادي حسن عبد الغني، من إدارة عمليّات الفصائل،في تصريح، إلى أنّ "قوّاتنا دخلت سجن حماة المركزي، وحرّرت مئات الأسرى المظلومين منه".