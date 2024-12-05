ذكرت قناة "الحدث"، أنّ "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلّحة قالت إنّها أطلقت سراح لبنانيّين من سجن حماة".
وكانت قد ادّعت المعارضة السّوريّة المسلّحة، أنّ "قوّاتنا دخلت أحياء الأربعين والمزارب والصّواعق في مدينة حماة"، مشيرةً إلى أنّها سيطرت على أحياء عدّة في المدينة. وأفادت، بحسب ما نقلت عنها قناة "الجزيرة"، بـ"أنّنا سيطرنا على سجن حماة المركزي، وأطلقنا سراح سجناء منه".
بدوره، أشار القيادي حسن عبد الغني، من إدارة عمليّات الفصائل،في تصريح، إلى أنّ "قوّاتنا دخلت سجن حماة المركزي، وحرّرت مئات الأسرى المظلومين منه".
كانت هذه تفاصيل خبر "الحدث": "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة أعلنت إطلاق سراح لبنانيين من سجن حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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