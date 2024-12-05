شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مصر أكتوبر" مشيدة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: تجربة فريدة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية تسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، وما يتم ترويجه من شائعات تستهدف زعزعة الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة وبث روح الإحباط في الشارع.

وأضافت خلال كلمتها الافتتاحية لصالون حزب مصر أكتوبر السياسي حول الانتخابات البرلمانية المقبلة ٢٠٢٥ ، أن الفترة المقبلة ستشهد استحقاق انتخابي من اهم الاستحقاقات الدستورية في مصر وهي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدة أهمية وجود تعددية حزبية تسهم في اثراء الحياة السياسية وحالة الانفتاح التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية خاصة بعد اطلاق الحوار الوطني، مؤكدة أهمية اجراء انتخابات المحليات باعتبارها مدرسة السياسة الأولى".

وتابعت: لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية وجود الاحزاب بكثرة، حيث اصبحت متواجدة وتشارك، مؤكدا ان تلك الحالة ساهمت في وجود حالة تفاءل في الشارع السياسي، مضيفا: لأول مرة اصبحنا نجلس مع الرئيس في مكان واحد".

وأشادت بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤكدة انها تجربة فريدة ساهمت في خلق حالة من التنوع والاختلاف ورسخت لثقافة الاختلاف في الرأي، مشيدة بتجربة تمكين المرأة وتوليها رئاسة حزب مصر أكتوبر كأول سيدة تتولى هذا المنصب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضم اللقاء الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.