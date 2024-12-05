برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الخميس بأنّ البرلمان سيعقد مساء السبت في الساعة 19,00 (10,00 ت غ) جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد إعلان الأحكام العرفية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن النائب المعارض جو سيونغ-لي إنّ "التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون سيتم قرابة الساعة السابعة من مساء السبت".

من جهته، أعلن ديوان الرئاسة في سيول أنّ الرئيس يون لا يعتزم الإدلاء بأي تصريح علني الخميس.

وقال مسؤول في الديوان للصحافيين إنّ "الرئيس يون لن يدلي بأيّ تصريحات اليوم".

ويعود آخر خطاب علني للرئيس يون إلى الساعات الأولى من فجر الأربعاء عندما اضطر إلى التخلي عن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

كان رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم قال في وقت سابق الخميس إنّ جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس يون.

وقال تشو كيونغ-هو خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إنّ "جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس"، علما بأنّ المعارضة تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.