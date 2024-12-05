شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​أنطوان حبشي​، في تصريح، على "أنّنا اكتفينا من القتل باسم إلَه، تارةً بجنود الرّبّ وطورًا بسلاح الله. فمن جعلكم أولياء للقتل باسم ربٍ لم تعرفوه؟! وأيّ ربّ تعبدون، ذاك الّذي يقبل أن يُقتل باسمه رجل كرولان المرّ؟!"، معربًا عن أمله بأن "تتمكّن الدّولة من مكافحة كلّ سلاح غير شرعي يهدّد أمن وأمان أي مواطن. دمك يا رولان زرع إيمان، لحرّيّة وكرامة الإنسان".

كانت هذه تفاصيل خبر حبشي: اكتفينا من القتل باسم إلَه وعسى أن تتمكن الدولة من مكافحة كل سلاح غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.