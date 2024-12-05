وزارة الإعلام السورية: للانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك يعلن عن تنحي بشار الأسد

أعلنت وزارة الإعلام السورية، أنه "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي الرئيس السوري بشار الأسد".

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