الخارجية الأميركية: نطالب إيران بوقف نشاطها المزعزع في سوريا والمنطقة عموما

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن "رفض النظام السوري المتكرر للحل السياسي هو ما أوصل الأمور إلى هنا"، لافتةً الى أن "الطريق الوحيد لما يحدث في سوريا هو الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة".

وأشارت الوزارة، الى أننا "نطالب إيران بوقف نشاطها المزعزع في سوريا والمنطقة عموما".

وكان قد أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الى أن "إراقة الدماء المستمرة في سوريا هي نتيجة فشل جماعي مزمن في بدء عملية سياسية في البلاد منذ 2011"، مؤكداً أن "الحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء إراقة الدماء في سوريا".

ولفت غوتيريش، الى أن "هناك حاجة ملحة إلى وصول المساعدات الإنسانية فورا لجميع المدنيين المحتاجين في سوريا".