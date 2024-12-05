وزير الخارجية السوري يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

وصل وزير الخارجية السوري بسام الصباغ إلى العاصمة العراقية بغداد. وأفادت وسائل إعلام سورية، عن "اجتماع سوري عراقي إيراني غدًا الجمعة في بغداد لبحث آخر التطورات في سوريا".

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