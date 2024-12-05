"النشرة": إلقاء قنابل إسرائيلية مضيئة على منازل في عيترون وجرف الطريق من مثلث تل النحاس باتجاه الوزاني

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "جرّافات إسرائيليّة قامت بجرف ساحة مسجد بلدة عين عرب الجنوبيّة، بالتّزامن مع تقدّم آليّات أخرى نحو وسطها، وتمركُز آليّات على الطّريق المؤدّي إلى منطقة وطى الخيام"، مشيرًا إلى أنّ "جرّافات قامت أيضًا بعمليّة تجريف للطّريق المؤدّي من مثلّث تل النحاس خراج بلدة كفركلا باتجاه بلدة الوزاني، وما يُعرف بطريق المطار إلى مثلث أبو زينب بين بلدات الخيام كفركلا والوزاني".
ولفت إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة على منازل عدّة في بلدة عيترون، ما تسبّب بتصدّعها"، مشيرًا إلى "تسجيل تحليق للطّيران المسيّر الإسرائيلي فوق أجواء كفررمان- جبل الرفيع والجوار".
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