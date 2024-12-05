شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة مسئولية جماعية والان مع تفاصيل الخبر

طالب أحمد فوقى، الخبير الحقوقى ورئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بضرورة تعزيز الوعى الإعلامى وتوفير أدوات فعالة للتحقق من الأخبار، مشددًا على أن مواجهة هذه الظواهر مسئولية جماعية تتطلب تعاون الجميع من مؤسسات إعلامية، منظمات حقوقية، والمواطنين لحماية الحق فى الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وذلك لضمان بيئة إعلامية صحية تحترم الحقوق وتحافظ على سلامة المجتمعات.

وأضاف أحمد فوقى أن مؤسسة مصر السلام للتنمية تعمل على مكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تضر بالمجتمع، فى ظل انتشار الأخبار المزيفة والتضليل الإعلامى على منصات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، وتواصل المنظمة العمل على تعزيز ثقافة التحقق من الأخبار وتعليم المواطنين كيفية التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة.

وأشار أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام إلى تبنى مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى تعزيز الوعى العام حول مخاطر الشائعات وكيفية التعامل معها، خاصة فى ضوء التحديات التى نواجهها اليوم، متابعا:"لذلك نتبنى ورش عمل مخصصة للصحفيين والإعلاميين، وأخرى تستهدف رفع وعى المواطنين بأساسيات التحقق من المعلومات".

وأشار أحمد فوقى، إلى أن التحقق من الأخبار يسهم فى حماية الأفراد من التأثيرات السلبية للأخبار الكاذبة، ويحفظ حقوقهم فى الحصول على معلومات موثوقة ودقيقة.